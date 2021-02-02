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Власть

Назначать женщин на посты заместителей глав министерств предлагает депутат

Сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что сейчас проблемы в социальном секторе достаточно острые. Она предложила назначать на должности заместителей глав ведомств женщин.

«Например, в МВД и Минздраве замминистра должна быть женщина. Это важно, потому что вы видите, что по проблеме насилия проводится много работы, но эффективности от этого мало. Раз вы упраздняете должность вице-премьер-министра по социальным вопросам, то необходимо, чтобы в соответствующих министерствах заместителями глав были женщины», — сказала Айсулуу Мамашова.

Улукбек Марипов ответил, что в новом министерстве здравоохранения и социального развития первым заместителем будет женщина. Что касается назначения замглавы МВД, он пообещал подумать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182016/
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