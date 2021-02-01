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Власть

За 40 баранов отвечают 6 чабанов. Как будем готовиться к третьей волне COVID-19

Сегодня депутаты парламентской коалиции большинства рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Он заявил, что правительство будет тщательно готовиться к третьей волне коронавируса.

«Будут строиться больницы, закупаться лекарства. Считается, что в нашей стране самые дорогие лекарства, и это, несмотря на то что некоторые препараты относятся к льготным. Будут проведены реформы и в системе здравоохранения. Не секрет, что в некоторых районах за здравоохранение отвечают по четыре-пять человек. Нужно повышать уровень ответственности. А то получается, что за 30-40 баранов отвечают 5-6 чабанов», — сказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181834/
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