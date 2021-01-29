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Власть

Нового премьера, состав и структуру правительства коалиция утвердит 1 февраля

Коалиция парламентского большинства соберется в понедельник, чтобы утвердить кандидатуру нового премьер-министра, состав правительства и его структуру. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

По предварительным данным, кабмин возглавит нынешний и. о. премьера Артем Новиков. 

Ранее Дастан Бекешев сообщил 24.kg, что процедура согласования по претенденту на пост главы кабмина пройдет формально. Не исключается, что в списке кандидатов на пост премьера появится и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Нардеп считает, что после принятия на референдуме новой Конституции правительство будет, скорее всего, переназначено.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181713/
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