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Власть

Эльвира Сурабалдиева в Бишкекском СИЗО-1. Что она там делала

И. о. вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева посетила СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что чиновница осмотрела дежурную и медико-санитарную части, кухню для спецконтингента, камеры, в которых содержатся следственно-арестованные лица, жилое помещение осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

«СИЗО-1 принимает следственно-арестованных из ИВС, а также лиц, посещающих учреждение, только при наличии ПЦР-анализа с отрицательным результатом, при входе в учреждение проводится термометрия. Свидания с обвиняемыми проводятся через стеклянные перегородки, судебные заседания переведены в формат видеосвязи. Подготовлены карантинные камеры для людей с повышенной температурой и подозрением на коронавирус, освобожден и подготовлен целый изолированный пост для вновь прибывших заключенных, которые проходят обязательный 14-дневный карантин», — отметили в кабмине.

В правительстве отмечают, что в СИЗО-1 есть оснащенная клинико-бактериологическая лаборатория, медики спецучреждения обучены проведению ПЦР-анализов.

Эльвира Сурабалдиева подчеркнула необходимость решения вопроса передислокации СИЗО-1 за черту Бишкека и строительства нового здания для учреждения.

«Условия содержания граждан очень плохие. Капремонт здания не проводился долгое время, инфраструктура изношена и приходит в негодность, что создает тяжелые условия для пребывания обвиняемых и работающих сотрудников. Состояние камер оставляет желать лучшего. Необходимо активизировать работу по передислокации СИЗО-1 и строительству нового здания в несколько этапов», — сказала она.

Чиновница поручила Минздраву решить вопросы об обеспечении учреждения машиной скорой медицинской помощи, а также проработать вопросы повышения квалификации медработников ГСИН на безвозмездной основе и распределения выпускников медицинских вузов в соответствующие подразделения уголовно-исполнительной системы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181683/
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