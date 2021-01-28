Садыр Жапаров: На меня возлагается колоссальная ответственность

В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония инаугурации вновь избранного президента. Садыр Жапаров выступил с первой речью на посту главы государства.

Он отметил, что взволнован, так как на него возлагаются не простая задача и колоссальная ответственность.

«Для меня большая гордость вместе с единомышленниками, современниками нести такую большую ответственность за будущее своего народа. У народа с долгой и насыщенной историей должно быть светлое будущее», — заявил Садыр Жапаров.

Он сказал, что последние политические события толкнули народ страны в октябре 2020 года на противостояние с властью.

«Нарушения во время парламентских выборов привели к этому. Чтобы сохранить единство и мир в стране, вместе взяли ответственность на себя. Я тоже не мог стоять в стороне, заботясь только о своем благополучии», — добавил Садыр Жапаров.