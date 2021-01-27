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Власть

Олимпийские игры в Токио. В правительстве обсудили подготовку наших спортсменов

И. о. вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева приняла участие в коллегии Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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Как отметила Эльвира Сурабалдиева, пандемия COVID-19 негативно повлияла на многие сферы жизнедеятельности, в том числе на спорт.

«Многие из запланированных международных турниров отложили на 2021 год, отменили тысячи спортивно-массовых, молодежных мероприятий в регионах, приостановили работу спортивных школ. Несмотря на пандемию, наши спортсмены показали отличные результаты на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии. Одним из приоритетных направлений агентства должна быть работа по пропаганде и продвижению среди населения активного образа жизни, занятиям спортом и физической культурой. Этот вопрос особенно важен сейчас, в период пандемии», — подчеркнула она.

И. о. вице-премьер-министра сказала, что 2021-й станет годом реализации государственными органами амбициозных планов и задач в социальной сфере.

Эльвира Сурабалдиева отметила значимость проведения качественной подготовки спортсменов к Олимпийским и Параолимпийским играм в Токио и IV Играм кочевников в Турции.

По итогам заседания коллегии также дали ряд поручений по разработке соответствующих нормативных правовых актов для поддержки волонтерской деятельности, по возобновлению работы совета по делам молодежи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181381/
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