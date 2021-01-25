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Власть

Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»

Посольство России в Кыргызстане прокомментировало скандал с уголовным делом в отношении владельца сети магазинов «Спекулянт». Об этом на своей странице в Instagram написал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Николай Удовиченко.

По его словам, выясняются обстоятельства произошедших событий.

«Обратили внимание на резонансную ситуацию с торговой сетью, владельцем которой является гражданин России. Выясняем обстоятельства произошедших событий», — говорится в сообщении.

Примем меры по защите законных прав представителей российского бизнеса.

Николай Удовиченко

Напомним, межведомственная следственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры возбудила уголовное дело по факту коррупции. По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний «Спекулянт» и «НТК» в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности.

Сегодня стало известно, что владельца сети складов и магазинов Василия Щербину объявили в розыск.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181132/
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