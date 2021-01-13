Стоит ли нам ждать осенью президентских выборов: вопрос пока открытый

10 января 2020 года кыргызстанцы избрали президента и определились с формой правления в стране.

Согласно предварительным результатам по итогам ручного подсчета и данным АСУ, уверенно лидирует кандидат Садыр Жапаров (81,56 процента).

Еще 83,29 процента избирателей отдали предпочтение президентской модели государственного управления.

Таким образом, весной нас ожидает еще один плебисцит по принятию новой Конституции. И, возможно, как полагает ряд экспертов, новые президентские выборы.

Выбрали, что дальше

Аналитики считают, что в том, что выборы и референдум показали такие результаты, нет ничего удивительного. За оглушительный триумф Садыру Жапарову следует поблагодарить конкурентов по гонке, которые проявили себя весьма пассивно, лишь имитировали борьбу, но заранее смирились с поражением. А еще он должен поблагодарить Алмазбека Атамбаева.

Будучи главой государства, Атамбаев настолько снизил качество управленческой элиты, возвеличив водителей, телохранителей и секретарш, что об элите теперь говорят только с усмешкой, не иначе.

Кадры на высокие должности отбирались исходя не из компетенции, опыта и профессиональных навыков, а их лояльности и личной преданности первому лицу.

В ответ на этот, как метко определила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, политический междусобойчик и возник запрос на лидера из народа.

«Еще одно обстоятельство победы Жапарова — было гораздо меньше подкупа. Вся пенка была снята при парламентских выборах, поэтому у денежных мешков не было больших финансовых возможностей», — сказала Чолпон Джакупова.

Садыр Жапаров выиграл также из-за абсолютного недоверия населения ко всем органам власти. Конечно, он не был новичком, но его присутствие в высших эшелонах было минимальным. Чолпон Джакупова

Что касается предварительных итогов плебисцита, то тут, как политологи считают, и этого же мнения придерживаются наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ — «ресурсы участников референдума были ограничены, что сузило возможности избирателей сделать осознанный выбор». А те, кто все-таки пришел на участки и проголосовал, в большинстве своем изначально поддерживали и президентскую форму, и главного инициатора ее установления — Садыра Жапарова.

Как бы там ни было, но Конституция будет переписана. Глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов в комментарии 24.kg заявил, что до конца недели новая редакция поступит в Жогорку Кенеш.

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Далее уже нардепы должны вынести проект на общественное обсуждение и по его завершении принять в трех чтениях. «Референдум по откорректированному Основному закону также назначат депутаты», — сказал Бекбосун Борубашов. Предположительно, он пройдет в один день с местными выборами — 12 апреля.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров пояснил — объединение двух кампаний поможет сэкономить бюджетные деньги. По некоторым данным, плебисцит по утверждению новой Конституции, если его проводить отдельно, обойдется казне в 300-400 миллионов сомов.

На местные выборы в бюджете на 2021 год расходы уже предусмотрены — 60 миллионов сомов. Если совместить два процесса, то удастся сберечь около 250 миллионов. В целом, на все выборные мероприятия заложена сумма в 858,4 миллиона сомов.

Эксперты спорят

Но если с референдумом все более или менее понятно, то как быть с новоизбранным президентом? Ожидает ли Кыргызстан еще одна борьба за высший государственный пост страны?

Политолог Шерадил Бактыгулов считает, что кампания необходима.

Он напомнил, что Садыр Жапаров избирался по действующей Конституции. Но поскольку на референдуме по определению формы правления утверждена президентская республика, следовательно, будет переписан Основной закон.

«В нынешнем варианте Конституции есть положение об определении внутренней и внешней политики. Оно является базовым в полномочиях главы государства. Для него нет и не может быть предусмотрено переходных норм», — отметил эксперт.

Поэтому Садыру Жапарову, хочет он этого или нет, придется переизбраться еще раз. Иначе он просто потеряет легитимность, а новая редакция — конституционность. Шерадил Бактыгулов

Он полагает, что выборы могут состояться уже осенью 2021 года.

С Шерадилом Бактыгуловым согласен и экс-премьер-министр Феликс Кулов.

По его мнению, с принятием новой Конституции полномочия действующего президента автоматически не могут быть расширены.

«Значит, он должен вновь переизбираться. Новые выборы позволят «успокоить» оппозиционных политиков и они начнут готовиться к новой президентской и парламентской кампаниям», — отметил Феликс Кулов.

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Однако в ЦИК придерживаются другого мнения. Тынчтык Шайназаров считает, что при рассмотрении спущенного конституционным совещанием проекта, депутаты пропишут отсылочную норму, по которой новоизбранный президент и будет управлять страной с учетом изменений, внесенных в Конституцию. То, что парламент именно так и поступит, сомнений не вызывает.

Депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва уже не раз демонстрировали беспринципность и бесхребетность.

Тем более что вступать в политическую конфронтацию с «Белым домом» большинству членов депутатского корпуса в преддверии очередной борьбы за мандаты совершенно невыгодно.

Да и денег на повторные выборы президента в госбюджете нет.

«С юридической точки зрения, конечно, вводить переходные положения неправильно. Но с политической — это вполне допустимо. Поэтому, я считаю, что никто не пойдет на назначение повторных президентских выборов. Это очень дорогостоящее мероприятие, и при нашем дырявом бюджете — непозволительная — роскошь. Тем более что у нас нет ни в одном законе пункта, обязывающего в случае принятия новой Конституции обнулять президентский срок», — сказал политолог Эмиль Джураев.

Однако Феликс Кулов считает, что транзитные нормы приемлемы только в случае, если президент свои полномочия сохраняет.

«Но по проекту новой Конституции, как уже известно, планируется наделить президента новыми полномочиями, и он станет не только главой государства, но также и главой исполнительной ветви власти, возглавив правительство. Таким образом, возникает новый правовой должностной статус. Следовательно, должны быть проведены выборы», — пояснил Феликс Кулов.

Все интересное впереди

Судя по последним заявлениям Садыра Жапарова, он хочет сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Чем обернется для Кыргызстана его президентство и готов ли он, как обещает, нести ответственность, если не справится — вопрос открытый. Времени на раскачку у Жапарова нет.

Эксперты отмечают — власть надо не только уметь захватить или получить, важно ее еще и удержать, не растратив при этом кредит народного доверия.