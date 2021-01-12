Ручной подсчет голосов. Лидируют Садыр Жапаров и президентская форма правления

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней, обработано более 95 процентов. Именно после его окончания будут подведены официальные итоги выборов.

По данным информационной системы ЦИК, на 8.40 протоколы ручного пересчета голосов на референдуме поступили с 95,96 процента участковых избирательных комиссий, на досрочных выборах президента — с 96,4 процента.

По предварительным результатам, расклад сил не изменился. На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 83,29 процента голосов, на выборах — Садыр Жапаров с 81,56 процента.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.