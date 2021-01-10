МВД: Массовый подвоз в Иссык-Кульскую область не подтвердился

Массовый подвоз избирателей из Бишкека в Иссык-Кульскую область не подтвердился. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МВД Султан Макилов.

По его словам, сотрудники милиции допросили руководителя автовокзала «Ак-Жол».

«Руководство Западного автовокзала Бишкека сообщило, что никаких специальных отправок автобусами и микроавтобусами в Иссык-Кульскую область не было. Кроме этого, мы допросили пассажиров. Никто не подтвердил информацию», — сообщил он.

Султан Макилов отметил, что на территории всех автовокзалов страны дежурят сотрудники милиции.