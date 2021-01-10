Курсан Асанов намерен оспаривать итоги выборов, если они будут незаконными

Курсан Асанов проголосовал на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления в стране на избирательном участке № 1332 в Бишкеке.

Кандидат на высший политический пост заявил журналистам, что верит в свою победу на выборах.

Он также выразил надежду на то, что в 2021 году Кыргызстан войдет в правовое поле и страна начнет свой путь к процветанию и развитию.

«Я всегда был уверен в собственных силах. За 30 лет службы я всегда брал ответственность на себя в самых непростых и сложных ситуациях. У меня это очень хорошо получается. Поэтому я уверен и сейчас», — сказал кандидат в президенты.

По словам Курсана Асанова, он намерен оспаривать итоги голосования, если они будут незаконными.