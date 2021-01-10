Проведение Exit poll на участках не запрещено законодательством

На избирательных участках представители Cаясат.kg проводят опрос избирателей на выходе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Гульгакы Мамасалиева.

Она интересуется, проходила ли организация аккредитацию в ЦИК.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева сообщила 24.kg, что законодательство не запрещает проведение таких опросов.

«Однако есть запрет на размещение результатов опросов начиная за пять дней до дня голосования и в день выборов», — отметила она.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум.