Пусть новый президент озарит путь... Омурбек Бабанов проголосовал на выборах

Экс-глава правительства Омурбек Бабанов исполнил свой гражданский долг. Он проголосовал на избирательном участке № 1216 в Бишкеке.

Политик назвал 10 января историческим днем и призвал кыргызстанцев сделать правильный выбор.

Отвечая на вопросы СМИ, Омурбек Бабанов сказал, что выборы — реальная возможность для народа определиться правильно.

По его мнению, эти выборы особо важны, потому что от нового президента будет зависеть дальнейшее развитие страны.

«Пусть президент, которого изберет народ, озарит путь и изменит жизнь нашей страны в лучшую сторону», — сказал бывший чиновник.