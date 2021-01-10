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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Нарушения продолжаются. Наблюдателям запрещают вести фото- и видеофиксацию

Наблюдателям запрещают фиксировать нарушения на избирательных участках, где проходит процесс голосования на досрочных президентских выборах и референдуме по определению формы правления в стране. Об этом сообщает бывший член ЦИК Атыр Абдырахматова.

«Нарушаются права наблюдателей — на многих участках запрещают фотографировать и снимать видео о сбоях АСУ и идентифицирующих аппаратов», — написала она.

Представители СМИ, работающие на участках, также сообщают о нарушениях. В частности, на избирательном участке № 7147, расположенном в селе Новопокровка Чуйской области, члены ТИК запретили наблюдателям проводить фото- и видеофиксацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179296/
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