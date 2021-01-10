Отключение АСУ в ЦИКе объяснили человеческим фактором

Отключение автоматически считывающих урн на избирательных участках связано с человеческим фактором. Об этом 24.kg сообщили технические специалисты Центризбиркома.

По их данным, к ним уже поступали сообщения о неработающих АСУ. Специалисты выезжали на место, изучали причины. Сложности возникали в том числе из-за неправильно наклеенных на АСУ табличек. Члены УИК перепутали урны, куда нужно опускать бюллетени для голосования за кандидатов в президенты и для референдума.

«Урна не принимает бюллетени за референдум, если она настроена на считывание информации о кандидатах в президенты. И наоборот. Члены УИК меняют таблички, и все работает. Сложности возникают, потому что не проводят обычные процедурные действия. В Бишкеке и Сокулуке наши специалисты выезжают и проверяют АСУ, в регионах также есть специалисты. В каждом ТИК есть системный администратор. Кроме того, задействованы технические специалисты. Члены УИК знают, к кому нужно обращаться, если АСУ не сработала. Но теряются, забывают телефоны», — рассказали в ЦИКе.

Отметим, что с самого утра пользователи социальных сетей начали сообщать о неисправностях АСУ.