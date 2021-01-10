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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

В ЦИК поступила 61 жалоба на кандидатов в президенты

В координационную группу оперативного реагирования на 10 января поступила 61 жалоба на кандидатов в президенты.

По словам Тынчтыка Шайназарова, больше всего жалоб поступило на кандидата Садыра Жапарова.

«В основном были жалобы на нарушение при агитационных мероприятиях. В последние дни были сообщения об угрозах в отношении граждан по принуждению к голосованию за того или иного кандидата. Два факта — Кара-Суйский и Араванский районы Ошской области. По этим сообщениям органы внутренних дел проводят доследственную проверку, возбуждены уголовные дела», — рассказал Тынчтык Шайназаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179289/
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