В ЦИК прокомментировали сообщения о неисправности автоматически считывающих урн

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило два сообщения о неработающих автоматически считывающих урнах. Об этом сегодня на брифинге сообщил член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, обращения поступили из двух участков, расположенных в Бишкеке.

«По моей информации, специалисты уже выехали. Думаю, поломка устранена», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Отметим, что пользователи социальных сетей сообщают о неисправностях АСУ. Уже известны факты неработающих урн на участках № 1046 и 1059 в Бишкеке, № 5555 в Оше, № 7235 в селе Джал.