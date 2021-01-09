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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента и референдум. В Якутии изменится адрес избирательного участка

ЦИК сообщает, что изменился адрес избирательного участка в Якутии.

Принято решение, УИК № 9006 перенести из здания канцелярии посольства Кыргызстана в России, в Якутске в здание Дома дружбы имени А.Е. Кулаковского. Уточняется, что это сделано для удобства избирателей.

Напомним, за рубежом смогут проголосовать 49 тысяч 479 кыргызстанцев. Всего за границей открыто 48 избирательных участков, 15 из которых — в России.

Завтра пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

Ссылка: https://24.kg/vlast/179239/
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