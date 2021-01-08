Артем Новиков: Будут приняты все меры для исключения админресурса

«Будут приняты все меры для исключения рисков применения административного ресурса в ходе предстоящих досрочных выборов президента и референдума», — заявил сегодня и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании республиканского штаба.

По его словам, проведение выборного процесса в период пандемии коронавирусной инфекции вызывает определенную озабоченность в обеспечении эпидемиологической безопасности.

«Хочу подчеркнуть, что досрочные президентские выборы, референдум должны пройти безукоризненно, административный ресурс не должен применяться. Правительство должно сделать все для того, чтобы исключить любые факты применения административного ресурса. Координационным группам, профильным государственным органам, отвечающим за реагирование на поступающие сигналы о правонарушениях, необходимо оперативно провести соответствующую проверку», — сказал Артем Новиков.

Он поручил проконтролировать вопросы обеспечения избирательных участков энергоснабжением, интернетом, средствами индивидуальной защиты для исключения любых сбоев в работе, а также обеспечения защиты здоровья граждан. Кроме того, поручено провести информационно-разъяснительную работу с соотечественниками, проживающими за пределами республики.

«Предстоящие выборы — это катализатор будущих процессов в стране. Мы выбираем будущее государства, его дальнейшее развитие. Призываю граждан не быть равнодушными, не оставаться в стороне и реализовать свои избирательные права, сделать свой осознанный выбор», — заключил и. о. главы кабмина.

10 января в Кыргызстане пройдут досрочные президентские выборы и референдум по форме правления.