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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

ЦИК проводит тестирование получения сигнала автоматически считывающих урн

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов проводит тестирование на оперативное получение данных с автоматически считывающих урн (АСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, АСУ принимают и подсчитывают избирательные бюллетени, а после завершения голосования передают сведения на центральный сервер ЦИК.

«В ходе тестирования оперативность передачи данных увеличена до 95 процентов. В целом процесс проходит слаженно и оперативно», — отметили в Центризбиркоме.

Там добавили, что в Кыргызстане на 11 избирательных участках, расположенных в высокогорных и отдаленных районах, отсутствует интернет-связь. Для передачи итогов голосования на них АСУ перевезут на ближайшие участки.

«Для безопасной передачи сведений ведется работа по обеспечению кибербезопасности совместно с уполномоченным в этой сфере органом — ГКНБ», — заметили в ЦИК.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179097/
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