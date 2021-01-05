Виктор Заварзин возглавит группу наблюдателей от МПА СНГ на выборах

По приглашению торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова группа наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ проведет краткосрочный мониторинг досрочных выборов президента и референдума, которые состоятся 10 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

В состав группы войдут парламентарии стран — участниц МПА СНГ, представители Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ, сотрудники секретариата Совета МПА СНГ.

Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по обороне, председатель постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности Виктор Заварзин.

«С 7 по 12 января 2021 года группа будет работать на территории Кыргызстана. Непосредственно в день голосования мониторинг будет также осуществляться на зарубежных избирательных участках. Всего для работы на выборах в Кыргызстане аккредитованы 52 международных наблюдателя от МПА СНГ», — говорится в сообщении.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. В этот же день состоится и референдум по определению формы правления.