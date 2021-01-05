Выборы президента и референдум. Минздрав разработал алгоритм действий

Министерство здравоохранения совместно с ЦИК разработали алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан от COVID-19 в период подготовки и проведения выборов и референдума. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, ЦИК обеспечивает членов избирательных комиссий масками, перчатками, защитными экранами для лица.

«Министерство здравоохранения в целях оперативного решения организационных вопросов разработало план мероприятий, где отражены вопросы закрепления медицинских работников на каждом избирательном участке в две смены, предусмотреть во всех организациях здравоохранения резерв коек для экстренной госпитализации пострадавших и больных, оказания им медицинской помощи и так далее», — отметил он.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.