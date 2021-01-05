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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Комиссия Совета судей — предмет спора. В Конституционную палату подано заявление

Юрист Таттубубу Эргешбаева обратилась в Конституционную палату. Об этом она сообщила журналистам.

Она просит признать часть 2 статьи 4 Закона «О дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики» неконституционной и противоречащей Основному закону.

Таттубубу Эргешбаева отметила, что комиссия считается правомочной после формирования не менее двух третей ее состава. То есть, как подчеркивает юрист, сейчас проводить заседания, принимать решения дисциплинарная комиссия не может.

«Дисциплинарная комиссия формируется следующим образом: одна треть — президентская квота, одна треть — парламентская, одна треть — судейский корпус. Но представителей Жогорку Кенеша в комиссии нет. Следовательно, решения не могут быть легитимны, поскольку для этого необходимо наличие двух третей. Однако оспариваемая норма нарушает этот принцип и ведет к тому, что деятельность комиссии по привлечению судей к дисциплинарной и иной ответственности будет осуществляться. Но это явное противоречие Основному закону и ведет к нарушению принципа разделения государственной власти и принципа независимости судебной власти, которые неразрывно связаны», — считает Таттубубу Эргешбаева.

Напомним, в комиссию поступило представление на председателя Верховного суда Гульбару Калиеву. Отметим, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».
Ссылка: https://24.kg/vlast/178967/
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