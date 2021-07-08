Камчыбек Ташиев заявляет, что сейчас ни один судья не берет взятку

Судебные органы Кыргызстана работают в соответствии с законодательством страны. Об этом на пресс-коференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, судебные органы очистились от коррупции.

«Ни один судья не может взять взятку. Они принимают решения в соответствии с действующим законодательством. Ситуация изменилась после снятия с должности главы Верховного суда Гульбары Калиевой. Все зависит от человека. В этом направлении была проведена большая работа АКС ГКНБ», — сказал Камчыбек Ташиев.