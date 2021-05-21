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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Элементы единоначалия в судейской системе ввели в Конституцию разработчики

Разработчики Конституции ввели элементы единоначалия в судебную систему, чего делать было нельзя. Об этом в ходе круглого стола заявил судья Конституционной палаты Эмиль Осконбаев.

Он попросил депутатов Жогорку Кенеша обратить внимание на полномочия председателя Верховного суда, порядок назначения руководящих судейских работников и порядок выдвижения председателя ВС КР.

По словам Эмиля Осконбаева, также нельзя называть суды местными.

«Местные суды — это привязанность определенного судебного органа к определенной территории, которая вытекает из обязанностей государства обеспечить доступность правосудия. Если человек живет в Ак-Талинском районе, он не должен приезжать в Бишкек, чтобы добиться правосудия. Но дело в том, что апелляционные инстанции и административные суды не имеют территориальности. Если смотреть в будущее, то нельзя все суды, за исключением Верховного, называть местными. Это неверно», — сказал он.

Отметим, что по действующему законодательству, кроме председателя Верховного суда, в судах первой и второй инстанций тоже имеются свои руководители и их заместители. Назначает и освобождает от должности их глава ВС КР.

Сейчас судьи планируют инициировать поправки в Закон «О Верховном суде и местных судах». В том числе о том, что глава Верховного суда назначает и освобождает председателей местных судов по предложению собраний судей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194762/
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