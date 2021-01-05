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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

На избирательных участках в Бишкеке на выборах будут дежурить 729 медработников

На избирательных участках Бишкека в день проведения досрочных выборов президента и референдума будут дежурить 729 медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в мэрии прошло заключительное заседание городского штаба по оказанию содействия бишкекской территориальной избирательной комиссии (БТИК) и участковым избирательным комиссиям (УИК).

Районные акимиаты отчитались о готовности УИК. «Подготовка идет в штатном режиме, избирательные участки оснащены всем необходимым (техника, канцелярские товары, СИЗы). На сегодня ОАО «Северэлектро» подключает участковые избирательные комиссии к генераторам, работа будет завершена в течение двух дней. Строительным инженерным службам поручено приостановить земляные работы 10 января во избежание аварий на линиях», — отметили в мэрии.

Главам районов поручили завершить подготовку в указанные сроки и, самое главное, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность горожан на каждом участке — это обязательная организация входных фильтров, обеспечение термометрами, дезинфицирующими ковриками и средствами индивидуальной защиты, расстановка мебели для соблюдения дистанции.

По данным городского управления здравоохранения, на избирательных участках будут дежурить медики, центр экстренной медицины будет работать в усиленном режиме.

Вице-мэр столицы по вопросам транспорта и муниципального имущества Азиз Алымкулов сообщил, что общественный транспорт (маршрутки, автобусы и троллейбусы) будет работать в штатном режиме.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. В этот же день состоится и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178950/
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