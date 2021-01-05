Выборы президента и референдум. ЦИК аккредитовала 315 международных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала еще четырех международных наблюдателей на референдуме. Решение принято на заседании ЦИК.

Уточняется, что речь идет о наблюдателях, ранее аккредитованных на досрочных выборах президента и уведомивших об осуществлении мониторинга на референдуме.

За ходом голосования и подготовкой к нему будут следить представители посольства Исламской Республики Афганистан в Кыргызстане, Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, центральных избирательных комиссий Казахстана и Таджикистана.

Всего аккредитовано 315 международных наблюдателей из 44 стран мира и 34 международных организаций.

Досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.