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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. На 215 участках нет пандусов

10 января в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

В ЦИК сообщили, что обновлена карта потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

На прошлых президентских выборах в 2017 году пандусами была оборудована только треть избирательных участков, из которых только 10 процентов соответствовали стандартам.

В феврале 2020-го количество УИК с пандусами достигло 43 процентов, в августе — 65,7 процента, в сентябре — 79 процентов, в декабре — 83,4 процента.

Уточняется, что на 185 участках нет необходимости в обустройстве спецприспособлений. На сегодня пандусы отсутствуют на 215 избирательных участках. Работа по их установке продолжается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178815/
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