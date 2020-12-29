Референдум по форме правления. Для участия в агитации аккредитованы 50 СМИ

Для участия в агитации на референдуме аккредитованы 37 СМИ и 13 интернет-изданий. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Гульнара Джурабаева отметила, что еще обратились Kaktus.media. «Уже после срока, но они сказали, что вести платную агитацию не планируют, только информирование. Я попрошу пресс-службу разъяснить им, что в этом случае аккредитация не нужна», — отметила она.

На что ей ответили, что следующим вопросом как раз будет рассматриваться отказ в аккредитации СМИ. По словам заведующего отделом правового обеспечения Адилета Шаршеналы уулу, рабочая группа предложила отказать в аккредитации интернет-изданию NazarNews.kg «в связи с его отсутствием в сегменте интернет-платформ». Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложила включить сюда и Kaktus.media. Члены ЦИК поддержали.