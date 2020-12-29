16:38
USD 82.71
EUR 101.23
RUB 1.12
Власть

Вице-премьер поручил проверить неблагополучные семьи во время каникул

Вице-премьер Максат Мамытканов поручил во время каникул проверить неблагополучные семьи. Об этом он сообщил сегодня во время заседания по семейному насилию.

По его словам, перед новогодними праздниками необходимо усилить профилактическую работу.

«Скоро праздники, каникулы. Сотрудникам милиции совместно с социальными работниками надо проводить подомовой обход. У Министерства образования есть список неблагополучных семей, вы должны посетить все входящие в группу риска», — заявил он.

Максат Мамытканов попросил особо обратить внимание на детей мигрантов, оставленных на попечении родственников.

«Дети мигрантов в зоне риска. Каждый ребенок должен быть под нашим контролем. Лучше вести профилактику, чем потом бить тревогу», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178422/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Эльвира Сурабалдиева: Среди школьниц растет число нелегальных абортов
Число случаев семейного насилия в Кыргызстане за год выросло на 10 процентов
Жертвами семейного насилия в 2020 году стали 49 кыргызстанцев
О профилактике фактов семейного насилия в Кыргызстане заговорили депутаты ЖК
Более 8 тысяч фактов семейного насилия зарегистрировано за последние 9 месяцев
Это недопустимо. В органах милиции сняли видеофильм о проблеме семейного насилия
Главное — не молчать. Как защитить себя от семейного насилия?
Кино без попкорна. Толекан Исмаилова о фестивале, обнажающем большие проблемы
Милиция отреагировала на пост женщины, попросившей о помощи в соцсетях
Скандалы, побои, измены и унижения. Истории женщин, переживших насилие
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев назвал Сооронбая Жээнбекова двуличным человеком и&nbsp;предателем Алмазбек Атамбаев назвал Сооронбая Жээнбекова двуличным человеком и предателем
Камчыбек Ташиев&nbsp;&mdash; угроза национальной безопасности, заявляют активисты Камчыбек Ташиев — угроза национальной безопасности, заявляют активисты
Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение
Минобраз разработал план возобновления обучения в&nbsp;вузах в&nbsp;смешанном режиме Минобраз разработал план возобновления обучения в вузах в смешанном режиме
Бизнес
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Изменение условий пополнения в&nbsp;платежных терминалах&nbsp;О! Изменение условий пополнения в платежных терминалах О!
Новогодние СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; один день Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
29 декабря, вторник
16:30
Эльвира Сурабалдиева: Среди школьниц растет число нелегальных абортов Эльвира Сурабалдиева: Среди школьниц растет число нелег...
16:22
Выборы президента. На кандидата Садыра Жапарова в ЦИК поступила еще одна жалоба
16:09
Вице-премьер поручил проверить неблагополучные семьи во время каникул
16:03
Число случаев семейного насилия в Кыргызстане за год выросло на 10 процентов
15:49
Кыргызстанец в Москве упал с крыши дома и скончался