Вице-премьер поручил проверить неблагополучные семьи во время каникул

Вице-премьер Максат Мамытканов поручил во время каникул проверить неблагополучные семьи. Об этом он сообщил сегодня во время заседания по семейному насилию.

По его словам, перед новогодними праздниками необходимо усилить профилактическую работу.

«Скоро праздники, каникулы. Сотрудникам милиции совместно с социальными работниками надо проводить подомовой обход. У Министерства образования есть список неблагополучных семей, вы должны посетить все входящие в группу риска», — заявил он.

Максат Мамытканов попросил особо обратить внимание на детей мигрантов, оставленных на попечении родственников.

«Дети мигрантов в зоне риска. Каждый ребенок должен быть под нашим контролем. Лучше вести профилактику, чем потом бить тревогу», — сказал он.