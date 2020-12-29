Выборы президента. Четыре кандидата подписали меморандум о сотрудничестве

Оппозиционные кандидаты в президенты Адахан Мадумаров, Клара Сооронкулова, Канат Исаев и Каныбек Иманалиев подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом заявлено на пресс-конференции.

По словам Адахана Мадумарова, предвыборная кампания проходит в обстановке давления, использования административного ресурса и подкупа. «Мы объединились, чтобы в случае второго тура выставить единого кандидата. После Нового года встречи с избирателями будем проводить вместе», — отметил он.

По его словам, объединение может произойти и раньше.

Клара Сооронкулова добавила, что они обратились в административный суд Бишкека, поскольку Садыр Жапаров был незаконно зарегистрирован кандидатом в президенты. По мнению четверки, Садыр Жапаров неправомерно оправдан Верховным судом.

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут 10 января 2021 года.