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Власть

Прокуратура Кара-Суйского района выявила ущерб на более 24 миллиона сомов

Прокуратура Кара-Суйского района выявила причиненный государству ущерб на более 24 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Так, в период с 2014 по 2018 год Сарайским айыл окмоту Кара-Суйского района компанией «Акмат Курулуш» заключены договоры на строительство школы на 720 ученических мест в селе имени Кирова на общую сумму 159 миллионов 5 тысяч 463 сома, которая была принята в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Однако установлено, что должностные лица Сарайского айыл окмоту и ОсОО «Акмат Курулуш» путем внесения в акты выполненных работ подложных сведений завысили стоимость некоторых работ, а отдельные их виды указали повторно, чем причинили ущерб государству на общую сумму 24 миллиона 209 тысяч сомов.

Указанный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление служебным положением» УК КР и начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178224/
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