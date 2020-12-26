Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала еще три агитационные группы

ЦИК зарегистрировала еще три агитационные группы. Решение принято сегодня на заседании.

Уточняется, что эти группы будут выступать за президентскую республику. Таким образом, за президентскую форму правления будут агитировать восемь групп и по две — за парламенскую и против всех вариантов.

Отметим, что агитационные группы должны создать в течение четырех календарных дней фонды и через них оплачивать в том числе и размещение разъяснительных материалов в частных СМИ. Эфирное время и площадь в государствнных СМИ предоставляется бесплатно на основе жеребьевки.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.