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Власть

Правительство намерено повышать промышленный потенциал Иссык-Кульской области

И. о. премьер-министра Артем Новиков высказался о необходимости инвентаризации объектов, имеющих инфраструктуру для развития промышленного потенциала Иссык-Кульской области. Соответствующее заявление он сделал на совещании, организованном в ходе рабочей поездки по региону.

«На примере посещения ряда промышленных предприятий мы убедились в том, что инвесторы остаются один на один со своими проблемами, без должной государственной поддержки. Они не могут расширить свое производство, потому что не решаются вопросы выделения земельных участков. У бизнеса не хватает площадок для развития. Считаю, что необходимо провести инвентаризацию объектов и земельных участков, составить перечень и предоставлять их под инвестиционные проекты. Инвесторы нуждаются в соответствующей поддержке и содействии со стороны местных органов власти», — сказал Артем Новиков.

Он поручил Минсельхозу разработать концепцию развития сельского хозяйства по направлению мясного и молочного животноводства, а также садоводства по кластерному подходу. «По всем кластерным цепочкам будут предоставлены льготные условия финансирования и оказана необходимая поддержка со стороны государства, в том числе в осуществлении экспорта продукции», — заметил чиновник.

По итогам совещания руководителям местных органов власти был дан ряд поручений, включая обеспечение бесперебойного энергоснабжения в зимний период, безопасности на туристических объектах, а также выполнение социальных обязательств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177737/
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