В этом году Кара-Балта и Токмак получат по 1 миллиарду сомов на развитие, в том числе промышленного сектора. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбекова.

По ее словам, сейчас в обоих городах работают над формированием потенциальных проектов, которые могут быть запущены уже в 2024-м. Финансовое подкрепление для реализации проектов есть.

«Они как раз вошли в сто промышленных проектов, которые планируется запустить в текущем году», — подчеркнула Айнура Усенбекова.

В прошлом году 1 миллиард сомов получил Каракол. Замминистра экономики и коммерции отметила, что это дало свой эффект. В городе запущено десять промышленных проектов.