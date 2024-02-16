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Экономика

Кара-Балта и Токмак получат по 1 миллиарду сомов на развитие

В этом году Кара-Балта и Токмак получат по 1 миллиарду сомов на развитие, в том числе промышленного сектора. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбекова.

По ее словам, сейчас в обоих городах работают над формированием потенциальных проектов, которые могут быть запущены уже в 2024-м. Финансовое подкрепление для реализации проектов есть.

«Они как раз вошли в сто промышленных проектов, которые планируется запустить в текущем году», — подчеркнула Айнура Усенбекова.

В прошлом году 1 миллиард сомов получил Каракол. Замминистра экономики и коммерции отметила, что это дало свой эффект. В городе запущено десять промышленных проектов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286909/
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