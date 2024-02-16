В ближайшее время в Кыргызстане запустят 17 промышленных проектов

На сегодня есть 17 промышленных проектов, которые должны запустить в ближайшее время. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбекова.

По ее словам, самым первым запустится предприятие автомобилестроения. В 2023 году во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан достигнута договоренность о запуске завода по крупноузловой сборке.

«Мы ожидаем, что в марте 2024-го предприятие начнет работать. Кроме того, после модернизации запустятся нефтеперерабатывающий завод «Джунда», завод по производству керамической плитки, цементной продукции», — заключила Айнура Ускенбекова.