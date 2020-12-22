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Власть
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Правительство намерено проводить работу по профилактике семейного насилия

Правительство будет проводить работу по профилактике семейного насилия. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

По его словам, правоохранительные органы не согласны с мягким приговором по делу об изнасиловании 13-летней девочки. Вице-премьер также пообещал усилить работу по мониторингу семейного насилия.

«Давайте мы будем разрабатывать специализированные телепередачи. Были проинструктированы соответствующие службы о номерах 111 и 112. Мы будем информировать население о том, что если есть намеки на семейное насилие, то любой, вне зависимости от возраста, может позвонить по этому номеру и ему окажут помощь», — сказал Максат Мамытканов.

Депутат Наталья Никитенко ответила, что о номерах 111 и 112 мало кто знает.

«Здесь сидят представители правительства, депутаты, у которых, казалось бы, есть вся информация. Но кто об этих номерах знает? По телевидению, по радио об этих номерах говорится? Те, кто живет в городе и у кого есть более или менее доступ к информации, возможно, и знают о них. Что делать сельским жителям, которые с утра до ночи работают?» — сказала Наталья Никитенко.

Нардеп добавила, что в стране не проводят никакой информационной кампании о порицании насилия в семье.

«Кто-то из депутатов ранее говорил: почему мы знаем номер 911? Ответ в том, что есть информационная кампания. Работа по доведению информации, по созданию порицания насилия в семье не ведется на государственном уровне. Нужно переходить к конкретным действиям», — добавила Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177596/
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