17:21
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Власть
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Депутат: В регионах девочкам, подвергшимся насилию, некуда обратиться

Министерство труда и социального развития подготовило 12 роликов по теме семейного насилия. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявила заместитель министра Жаныл Алыбаева.

По ее словам, информация о кризисных центрах с адресами размещена на сайте ведомства.

«По кризисным центрам информация постоянно идет. На сайте Минсоцразвития указаны адреса, телефоны, данные о руководителях. С партнерами мы подготовили 12 роликов о семейном насилии и передали их Минкультуры, чтобы их распространили в СМИ. Со средствами массовой информации мы тоже сотрудничаем, информируем их», — сказала Жаныл Алыбаева.

Однако депутат Айсулуу Мамашова сообщила, что сайт Минтруда не работает.

Нардеп Айгерим Бешимбаева отметила, что в регионах девочки и женщины, подвергшиеся насилию, не доверяют никому. Им некуда обратиться.

«К сожалению, насилие — злободневная тема в Кыргызстане. Наши правоохранительные органы начинают реагировать только после резонанса, но до конца эти дела не доводят. Конкретного отчета нет. Где маленьким девочкам искать справедливости, когда суды отпускают преступников? Они боятся осуждения в селе, потому что односельчане будут показывать пальцем», — сказала Айгерим Бешимбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177589/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Эльвира Сурабалдиева встретилась с мамой девочки, пострадавшей от насилия
Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического освещения в СМИ
Еще один педофил. Отчим на протяжении двух лет насиловал 15-летнюю падчерицу
Избиение Рамазана. В Минтруда рассказали, какая помощь оказывается мальчику
Изнасилование 13-летней девочки. Дело находится на контроле аппарата омбудсмена
Избиение Рамазана. Сотрудников ОВД Сокулукского района наказали
Избиение Рамазана. Адвокат ребенка написал заявление на следователей
Главное — не молчать. Как защитить себя от семейного насилия?
Минсоцразвития опровергает, что мать избитого мальчика отказалась от него
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Популярные новости
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в&nbsp;президенты в&nbsp;избирательном бюллетене Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Садыр Жапаров пообещал вернуть в&nbsp;Кыргызстан Акаева и&nbsp;Бакиева, если народ простит Садыр Жапаров пообещал вернуть в Кыргызстан Акаева и Бакиева, если народ простит
Артем Новиков о&nbsp;том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не&nbsp;было Артем Новиков о том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не было
Бизнес
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
22 декабря, вторник
17:13
МВД предлагает штрафовать иностранцев за нарушение правил пребывания МВД предлагает штрафовать иностранцев за нарушение прав...
17:09
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
17:04
Правительство намерено проводить работу по профилактике семейного насилия
16:53
Комитет парламента предложил «Газпрому» снизить цены на газ для населения
16:38
«Безопасный город». Выявлен факт ущерба государству на 20 миллионов сомов