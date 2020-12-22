Депутат: В регионах девочкам, подвергшимся насилию, некуда обратиться

Министерство труда и социального развития подготовило 12 роликов по теме семейного насилия. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявила заместитель министра Жаныл Алыбаева.

По ее словам, информация о кризисных центрах с адресами размещена на сайте ведомства.

«По кризисным центрам информация постоянно идет. На сайте Минсоцразвития указаны адреса, телефоны, данные о руководителях. С партнерами мы подготовили 12 роликов о семейном насилии и передали их Минкультуры, чтобы их распространили в СМИ. Со средствами массовой информации мы тоже сотрудничаем, информируем их», — сказала Жаныл Алыбаева.

Однако депутат Айсулуу Мамашова сообщила, что сайт Минтруда не работает.

Нардеп Айгерим Бешимбаева отметила, что в регионах девочки и женщины, подвергшиеся насилию, не доверяют никому. Им некуда обратиться.

«К сожалению, насилие — злободневная тема в Кыргызстане. Наши правоохранительные органы начинают реагировать только после резонанса, но до конца эти дела не доводят. Конкретного отчета нет. Где маленьким девочкам искать справедливости, когда суды отпускают преступников? Они боятся осуждения в селе, потому что односельчане будут показывать пальцем», — сказала Айгерим Бешимбаева.