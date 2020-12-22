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Власть

Сделать из муниципальных библиотек коворкинги предлагают в БГК

На заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам обудили вопрос создания на базе одной из муниципальных библиотек столицы коворкинга.

Депутат Аскарбек Куручбеков отметил, что комиссия ранее уже давала соответствующее поручение муниципалитету. «Почему управление культуры не исполнило его, не заинтересовано в реализации такого хорошего проекта? По-моему, во время пандемии можно было хоть одну библиотеку отремонтировать под коворкинг, получать потом прибыль», — сказал он.

Нардеп добавил, что сегодня в библиотеках работает около 220 человек. По его словам, необходимо провести оптимизацию штата, взять на работу креативных и молодых ребят.

«Осовременить работу библиотек, внести креатив и работать, чтобы сделать их современными, востребованными», — подчеркнул Аскарбек Куручбеков. Он считает, что культуру необходимо развивать в первую очередь.

«Когда культура будет развита, тогда и коррупции не будет, и патриотизм у подрастающего поколения будет», — пояснил депутат. Он добавил, что не доволен работой начальника управления культуры, и упрекнул его, что за год не услышал ни одного дельного предложения по развитию и пропаганде культуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177542/
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