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Власть

Пешеходный мост через БЧК обещает отремонтировать мэрия Бишкека

Пешеходный мост через БЧК в районе улицы Суюмбаева находится в аварийном состоянии. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сказал ее председатель Казыбек Эргешов.

«Этот мост — одно название, опасно проходить. Были случаи, когда дети и люди пожилого возраста проваливались в щели. Чтобы обойти его, приходится идти пешком около 1,5 километра вдоль БЧК. Там ограждения нет, опасно, зимой скользко», — сказал он.

Вице-мэр Азамат Сагындык уулу ответил, что ремонтом должен заниматься Бишкекасфальтсервис. По его словам, согласно постановлению мэрии от 2015 года, работы по ремонту дорог и дорожной сети возложены на это муниципальное предприятие.

«Этот мост находится на балансе управления капитального строительства, и его ремонтировали вы», — отметил Казыбек Эргешов, обращаясь к главе УКС Гульмире Джумабековой. Однако она возразила, что все, что построено, давно на балансе МП «БАС».

«Мы проработаем этот вопрос с УКС. Совместно с «БАС» определим, кто будет делать, и сделаем тогда», — добавил Азамат Сагындык уулу.

Гульмира Джумабекова подчеркнула, что там нужно уже капитальный мост строить, чтобы было безопасно и конструкция была надежная.

Казыбек Эргешов заключил, что нужно в кратчайшие сроки это проработать и хотя бы сделать ремонт моста.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177538/
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