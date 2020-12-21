Торохан Жунусбеков решил продолжить агитацию за Садыра Жапарова. Взял отпуск

Советник руководителя сотовой компании MegaCom Торохан Жунусбеков ушел в отпуск. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что вновь назначенный советник главы компании уехал в Таласскую область для агитации за кандидата в президенты Садыра Жапарова.

В пресс-службе компании подтвердили эту информацию. По данным MegaCom, Торохан Жунусбеков ушел в отпуск без содержания 14 декабря.

Ранее советник генерального директора компании разместил в Facebook фотографию со встречи Садыра Жапарова с избирателями и написал агитационный призыв. Это нарушение. ЦИК начал проверку.

В пресс-службе ФУГИ заявили, что ведомство не решает, кому предоставляет компания отпуск, когда и на основании чего.

Вновь назначенный советник не проработал и месяца — он был назначен в начале декабря и спустя всего пару недель ушел в отпуск.

В Центризбиркоме 24.kg сообщили, что сотрудник государственной компании не имеет права в оплачиваемом трудовом отпуске агитировать за того или иного кандидата. Однако если сотрудник написал заявление об отпуске без содержания, то нарушений нет.

Напомним, что член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom. Он профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Торохан Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.