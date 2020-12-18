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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Референдум по форме правления. Текебаев призвал агитировать за парламентаризм

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев обратился к соратникам и призвал их проводить агитацию за парламентскую форму правления. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, назначенный на 10 января 2021 года плебисцит проводится с нарушениями норм Конституции и действующих законов. При этом Омурбек Текебаев призвал сопартийцев не только проголосовать за парламентскую форму правления, но и агитировать других граждан.

«В тот же день пройдут досрочные выборы президента. В партии была дискуссия, какого кандидата поддержать, но мы не пришли к единому мнению. Поэтому в партии объявлено о свободном выборе каждого члена, но мы призываем при выборе того или иного кандидата не забывать и об идеологических установках партии», — отметил Омурбек Текебаев.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177149/
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