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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

В «Белом доме» подтвердили, что шурин Матраимова работал у Таланта Мамытова

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек подтвердила, что родственник Райымбека Матраимова был консультантом у Таланта Мамытова. Но его уже уволили.

В пресс-службе прокомментировали журналистское расследование о связях и. о. президента Таланта Мамытова с бывшим заместителем председателя таможни.

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Ранее журналисты Болот Темиров и Али Токтакунов установили, что родной брат супруги экс-таможенника Тынчтык Сулайманов работал консультантом Таланта Мамытова, когда последний был депутатом Жогорку Кенеша. Парламентарий возглавлял депутатскую комиссию по убийству Айеркена Саймаити и проверке фактов, озвученных в расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне с участием семьи Матраимовых.

В своем заключении комиссия не установила связь Матраимовых с Айеркеном Саймаити. Более того, в документе ни разу не упоминается имя экс-таможенника.

«Тынчтык Сулайманов проработал у Таланта Мамытова до мая 2019 года. После того как выяснилось, что он имеет родственные связи с Райымбеком Матраимовым, он был освобожден от должности. То есть на момент деятельности временной депутатской комиссии по Саймаити Сулайманов уже не являлся консультантом Таланта Мамытова и никак не мог влиять на ход ее работы», — заявила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что с момента начала работы депутатской комиссии возбуждено шесть уголовных дел по указанным фактам.

«По итогам ее работы правоохранительным органам поручено провести детальную проверку по фактам, обнародованным в журналистском расследовании «Азаттыка» и других СМИ, и по ее результатам дать правовую оценку», — заключила Галина Байтерек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176633/
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