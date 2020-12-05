МИД попросил ООН оказать техническую помощь в проведении выборов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял постоянного координатора системы ООН в КР Озонниа Ожиело.

​Основной темой встречи стали текущие политические преобразования в стране, в частности конституционная реформа, а также содействие Кыргызстану со стороны учреждений системы ООН.

Министр заверил собеседника, что при проведении конституционной реформы кыргызская сторона будет соблюдать свои обязательства в рамках международных соглашений и договоров, в том числе в сфере защиты прав человека, верховенства права и дальнейшей демократизации.

Руслан Казакбаев рассказал координатору системы ООН о планах выбора формы правления, принятии Конституции, а также проведении президентских и парламентских выборов.

«В этой связи он обратился к собеседнику с просьбой оказать техническую помощь в проведении этих важных общенациональных мероприятий», — говорится в сообщении.

​Постоянный координатор отметил готовность ООН оказать Кыргызстану содействие в повышении качества разрабатываемых документов в рамках конституционной реформы.

Напомним, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков встречался с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. Тогда он выражал надежду на помощь ООН на выборах президента.