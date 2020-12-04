13:14
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Власть

Работы по реконструкции КПП «Ак-Жол-автодорожный» завершены на 68 процентов

Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров вновь отправился с инспекцией реконструкции и строительных работ на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол-автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По информации Пограничной службы ГКНБ, работы по реконструкции КПП завершены на 68 процентов.

Чиновник напомнил, что ремонт пункта проводится в целях создания для граждан благоприятных условий при прохождении границы.

«У туристов и предпринимателей, приезжающих в республику, первые впечатления о стране складываются при переходе границы. Поэтому все проводимые работы должны соответствовать международным стандартам, помещения и строения должны соответствовать современным требованиям», — сказал Равшанбек Сабиров.

Он поручил завершить модернизацию КПП с соблюдением качества и в установленный срок.

При реконструкции контрольно-пропускного пункта предусмотрено строительство комплекса, модернизация инфраструктуры, оснащение современной техникой и оборудованием. Это позволит создать комфортные условия для граждан при переходе границы. Модернизация КПП финансируется за счет республиканского бюджета.

24 октября Равшанбек Сабиров уже проводил инспекцию хода модернизации. Он поручал Погранслужбе завершить все работы в декабре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175551/
просмотров: 53
Версия для печати
Материалы по теме
Пункты пропуска на кыргызско-казахской границе модернизируют для бизнеса
В ГПС рассказали, как работает система наблюдения в пунктах пропуска на границе
Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» на границе с Казахстаном закроют на ремонт
В правительстве Кыргызстана ищут деньги на модернизацию КПП «Акжол»
В выходные наблюдается скопление людей на пунктах пропуска через госграницу
Люди застряли на КПП «Акжол». Не работает компьютер
Незаконный пропуск яиц на границе. Военная прокуратура передала дело в суд
На КПП «Ак-Тилек» очередь из фур достигла 12 километров
Сутки на кыргызско-казахской границе. Водители остались без ГСМ и еды
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к&nbsp;пенсии Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
700 сомов и&nbsp;145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и&nbsp;низкую пенсии в&nbsp;КР 700 сомов и 145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и низкую пенсии в КР
Бизнес
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
4 декабря, пятница
13:09
Работы по реконструкции КПП «Ак-Жол-автодорожный» завершены на 68 процентов Работы по реконструкции КПП «Ак-Жол-автодорожный» завер...
13:00
ЕАБР прорабатывает с Кыргызстаном два проекта — по аэропорту и железным дорогам
12:51
Взрыв в парке «Асанбай». Подозреваемого задержали
12:27
В Москве проходит Первый Евразийский конгресс
12:24
Представители Paris Saint Germain провели семинар для игроков клуба «Абдыш-Ата»