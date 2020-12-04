Работы по реконструкции КПП «Ак-Жол-автодорожный» завершены на 68 процентов

Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров вновь отправился с инспекцией реконструкции и строительных работ на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол-автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По информации Пограничной службы ГКНБ, работы по реконструкции КПП завершены на 68 процентов.

Чиновник напомнил, что ремонт пункта проводится в целях создания для граждан благоприятных условий при прохождении границы.

«У туристов и предпринимателей, приезжающих в республику, первые впечатления о стране складываются при переходе границы. Поэтому все проводимые работы должны соответствовать международным стандартам, помещения и строения должны соответствовать современным требованиям», — сказал Равшанбек Сабиров.

Он поручил завершить модернизацию КПП с соблюдением качества и в установленный срок.

При реконструкции контрольно-пропускного пункта предусмотрено строительство комплекса, модернизация инфраструктуры, оснащение современной техникой и оборудованием. Это позволит создать комфортные условия для граждан при переходе границы. Модернизация КПП финансируется за счет республиканского бюджета.

24 октября Равшанбек Сабиров уже проводил инспекцию хода модернизации. Он поручал Погранслужбе завершить все работы в декабре.