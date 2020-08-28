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Власть

Пункты пропуска на кыргызско-казахской границе модернизируют для бизнеса

Модернизация и реконструкция пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской границе направлена на поддержку отечественных предприятий-экспортеров и создание для них благоприятных условий. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов заявил сегодня при посещении КПП «Ак-Жол».

Глава правительства осмотрел строящееся здание и реконструируемую инфраструктуру. Модернизация пункта пропуска «Ак-Жол-автодорожный» началась в марте 2020 года, а все ремонтные работы планируется завершить в декабре 2020 года. Работы по модернизации финансируются из республиканского бюджета.

«Реконструкция пункта пропуска включает строительство комплекса, модернизацию инфраструктуры, оснащение современной техникой и оборудованием. Это в свою очередь расширит пропускную способность пункта «Ак-Жол-автодорожный» и создаст благоприятные условия для прохождения граждан через КПП», — отметил Кубатбек Боронов.

«Имидж государства зависит в том числе и от внешнего вида контрольно-пропускных пунктов. Так, первые впечатления туристов о стране формируются на пограничных пунктах пропуска. Поэтому при реконструкции необходимо обратить внимание и на внешний вид пунктов пропуска. Вместе с тем работы по модернизации должны вестись качественно», — заключил глава правительства.

Отметим, что ранее пропускная способность пункта пропуска «Ак-Жол-автодорожный» составляла 10-11 тысяч человек и от 800 до 1 тысячи автомобилей. После модернизации пропускная способность увеличится вдвое.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163492/
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