17:39
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Власть

В БГК предлагают публиковать в СМИ фамилии депутатов-прогульщиков

В Бишкекском городском кенеше предложили публиковать в СМИ фамилии депутатов, которые не приходят на сессии без уважительных причин. Об этом заявил лидер коалиции большинства Жумабек Салымбеков.

Он отметил, что депутаты 10 месяцев не собирались на сессию. «Пандемия, выборы, революция. Столько вопросов накопилось за это время! Надо решить их, они очень важные для города. Фамилии депутатов, которые саботируют сессии, надо открыто писать в СМИ», — сказал Жумабек Салымбеков.

Председатель комиссии по регламенту и этике горкенеша Бактыбек Абдиев заметил, что у каждого депутата есть обязательства перед городом и горожанами.

В регламенте БГК написано: если депутат отсутствует три раза без уважительных причин, то спикер может обратиться в избирательную комиссию, чтобы приостановить полномочия.

Бактыбек Абдиев

Спикер БГК Жаныбек Абиров добавил, что из-за отсутствия депутатов с трудом собирают кворум. «Мы сидим по полдня и ждем. Как мы можем воздействовать? Предлагаем комиссии по регламенту дать решение. Это серьезный вопрос. Мы не можем сейчас проголосовать за проект постановления о передаче квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбековой», — подчеркнул он.

Депутат Эрнис Докенов пояснил, что если будут вноситься изменения в регламент, стоит предусмотреть публикацию результатов голосования, а не только фамилий отсутствующих депутатов.

Напомним, что 19 ноября началась очередная сессия БГК, в повестке 14 вопросов. В начале заседания лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о решении выйти из состава коалиции. После депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. Обсуждения продолжались весь день, в зал заседаний депутаты так и не вернулись. В итоге сессию продлили 24 ноября. На ней объявили о создании новой коалиции, после объявили перерыв до 2 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175280/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
БГК одобрил передачу квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбековой
Стоимость ПЦР-анализа на COVID-19 обсудили в БГК. Считают завышенной
У столичных школ нет средств на дезинфекцию. Балбак Тулобаев обещал выделить
В БГК предложили объявить зимние каникулы в школах с 14 декабря
Мэрия готова открыть дневные стационары, если будет рост заражения COVID-19
Мэрия пока не заложила средства на тушение городской свалки
В БГК спорят о необходимости создания комитета молодежи в структуре мэрии
Вопрос дисциплины депутатов подняли в БГК
Бишкекский горкенеш традиционно не может вовремя собраться на сессию
Лишь бы порулить. Лидер фракции «Кыргызстан» БГК о развале коалиции большинства
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;23-27 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 ноября
Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о&nbsp;служебном подлоге Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге
Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с&nbsp;выборов после встречи с&nbsp;Садыром Жапаровым Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым
Бизнес
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
2 декабря, среда
17:21
БГК одобрил передачу квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбековой БГК одобрил передачу квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбек...
17:20
В мэрии Бишкека сменились некоторые начальники управлений
17:18
Талант Мамытов: Кыргызстан выполняет обязательства в рамках ОДКБ
17:13
В БГК предлагают публиковать в СМИ фамилии депутатов-прогульщиков
16:54
Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину