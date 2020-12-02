В БГК предлагают публиковать в СМИ фамилии депутатов-прогульщиков

В Бишкекском городском кенеше предложили публиковать в СМИ фамилии депутатов, которые не приходят на сессии без уважительных причин. Об этом заявил лидер коалиции большинства Жумабек Салымбеков.

Он отметил, что депутаты 10 месяцев не собирались на сессию. «Пандемия, выборы, революция. Столько вопросов накопилось за это время! Надо решить их, они очень важные для города. Фамилии депутатов, которые саботируют сессии, надо открыто писать в СМИ», — сказал Жумабек Салымбеков.

Председатель комиссии по регламенту и этике горкенеша Бактыбек Абдиев заметил, что у каждого депутата есть обязательства перед городом и горожанами.

В регламенте БГК написано: если депутат отсутствует три раза без уважительных причин, то спикер может обратиться в избирательную комиссию, чтобы приостановить полномочия. Бактыбек Абдиев

Спикер БГК Жаныбек Абиров добавил, что из-за отсутствия депутатов с трудом собирают кворум. «Мы сидим по полдня и ждем. Как мы можем воздействовать? Предлагаем комиссии по регламенту дать решение. Это серьезный вопрос. Мы не можем сейчас проголосовать за проект постановления о передаче квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбековой», — подчеркнул он.

Депутат Эрнис Докенов пояснил, что если будут вноситься изменения в регламент, стоит предусмотреть публикацию результатов голосования, а не только фамилий отсутствующих депутатов.

Напомним, что 19 ноября началась очередная сессия БГК, в повестке 14 вопросов. В начале заседания лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о решении выйти из состава коалиции. После депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. Обсуждения продолжались весь день, в зал заседаний депутаты так и не вернулись. В итоге сессию продлили 24 ноября. На ней объявили о создании новой коалиции, после объявили перерыв до 2 декабря.