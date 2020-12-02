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Власть
Сюжет: COVID-19

Эльвира Сурабалдиева: Представленные отчеты о гумпомощи неполные и непонятные

«Представленные отчеты по распределению гуманитарной помощи неполные и по отдельным пунктам непонятные», — заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на заседании республиканского оперативного штаба.

Она раскритиковала Министерство здравоохранения и местные органы власти за отчеты о гуманитарной помощи. И напомнила, что должна быть полная информация по полученной благотворительной поддержке. Ее ждут граждане, депутаты Жогорку Кенеша, международные организации, доноры, которые оказывали помощь. Но сейчас этого нет.

«К примеру, какие конкретно изделия медназначения поступили в областные медицинские учреждения в Таласской и Чуйской областях? Какие расходные материалы были получены, сколько тест-систем поступило в Ошскую область? Сколько ИВЛ-аппаратов, концентраторов, рентген-аппаратов поступило на места? В отчете написано о приобретении 325 рециркуляторов, однако не указано, где они. Почему медицинское оборудование не поставлено на баланс и не фиксировалось соответствующим образом? Вся полученная помощь от граждан, доноров и волонтеров будет тщательно изучена», — возмутилась чиновница.

В отчетах не указано, сколько поступило лекарств и каковы их наименования.

«Ужасают случаи, когда врачи поликлиник в Бишкеке летом раздавали китайские противовирусные таблетки. Почему без проведения соответствующих проверок эти препараты были направлены в медицинские учреждения? Их состав, сертификацию никто не проверял. Однако их раздают гражданам, у которых в период пандемии иммунитет и так ослаблен. За такие случаи ответственные лица Министерства здравоохранения понесут дисциплинарные взыскания. Кроме того, в чем причина того, что Станция скорой помощи не укомплектована? Я не думаю, что дело только в заработной плате. Насколько мне известно, супруга руководит структурным подразделением по Бишкеку, а супруг координирует деятельность станции. Есть информация, что супруг открыл частную скорую помощь. Вам не кажется, что здесь прямой конфликт интересов? Мэрии столицы необходимо провести служебное расследование с учетом конфликта интересов и моральной стороны вопроса», — добавила Эльвира Сурабалдиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175268/
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