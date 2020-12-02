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Власть

В Узгенском районе начнут выпускать косметику

В Узгенском районе начнут выпускать косметику. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства Ошской области.

По ее информации, полпред правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов ознакомился с работой акционерного общества «Аталык-Холдинг», которое занимается производством растительного масла. Предприятие выпускает в день до 10 тонн продукта, в сутки — до 20 тонн.

«Производительность продукта маленькая, и ее необходимо увеличивать. В сельской управе Салам-Алик есть грецкие орехи, они не особо пользуются популярностью. Если дополнительно закупить оборудование, то из них можно производить растительное масло, а также изготавливать косметические средства, к примеру скраб. Если вам понадобится кредит, то я окажу вам помощь. Таким образом, фермеры смогут продавать орехи, и мы сможем создать рабочие места», — сказал Жарасул Абдураимов.

В свою очередь глава предприятия дал свое согласие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175207/
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