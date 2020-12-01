Выборы президента. Рабочая группа ЦИК рассматривает жалобы на кандидатов и СМИ

Рабочая группа ЦИК рассматривает пять жалоб Коалиции за демократию и гражданское общество.

Активисты считают, что 10 кандидатов в президенты и 4 СМИ нарушили избирательное законодательство. По их мнению, Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Бакытбек Жумагулов, Токтайым Уметалиева, Бектур Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Джеенбеков, Садыр Жапаров и Садык Шер-Нияз начали преждевременную агитацию. Последний, напомним, сегодня объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Садыра Жапарова. А Бектур Асанов ранее дисквалифицирован ЦИК, поскольку у него непогашенная судимость.

У активистов также претензии к СМИ — 7-му каналу, Kaktus.media, Kloop и NazarNews. Они углядели в выступлениях претендентов на высший государственный пост на площадках этих медиаресурсов элементы агитации и просят ЦИК принять меры.

В рабочей группе отметили, что одна из жалоб оформлена ненадлежащим образом. Речь идет о жалобе на проведение пресс-конференции в 24.kg.

По остальным продолжается обсуждение. В частности, по жалобе на Адахана Мадумарова члены группы указали на то, что он встречался с российскими журналистами, давал интервью на фоне Кремля и проводил другие встречи. Его представляли как кандидата в президенты Кыргызстана.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает удостоверение. Если ему отказали в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.